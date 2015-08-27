Суд арестовал сотрудника "Титана", который обстрелял автомобиль Совсун

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что прокурор на судебном заседании требовал избрания исключительной меры пресечения в виде ареста без залога. Учитывая это, на данное время прокуратурой города подготовлено апелляцию на указанное решение суда.

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Напомним, 25 августа в центре Киева обстреляли автомобиль первого заместителя министра образования и науки Инны Совсун. В машине находился водитель. Одна из пуль пролетела прямо у него над головой. Другие пули застряли в задних дверях.

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Александр Терещук сообщил, что стрельбу возле Министерства образования и науки открыл пьяный сотрудник спецподразделения «Титан». Терещук отметил, что в настоящее время выясняется, почему этот человек находился в Киеве, ведь он должен нести службу на территории Донецкой области.

По месту пребывания мужчины было найдено 4 единицы нарезного оружия, в частности, автомат “Таурус”.