Москаль: Закарпатье готовят как полигон для провала в Раде конституционной реформы

Соответствующее заявление Москаля по поводу заседания сессии Закарпатского областного совета распространила сегодня пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации.

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Как говорится в заявлении, переданном УНИАН, сегодня областная рада провалила голосование относительно Перспективного плана формирования способных территориальных общин в Закарпатской области и не дала формального разрешения на образование двух уже сформированных общин в Тячевском районе. После того, как вопрос в третий раз были провален, часть депутатов, которая настаивала на принятии решений, покинула зал (на адрес избранников, которые не голосовали, звучали возгласы "Позор!"), а саму сессию пришлось закрыть из-за отсутствия кворума.

Как отмечается в сообщении, "Закарпатье стало единственной областью в Украине, которая не рассмотрела Перспективный план, и одной из двух, которая не объявила ни одну объединенную общину. При том, что именно с принятием этих решений зависит выделение области из Госбюджета 119 миллионов гривень в этом году и 170 миллионов – в следующем для финансирования проектов регионального развития".

Пресс-служба цитирует Москаля, который также присутствовал на сессии: «Представьте ситуацию, что молодая пара из искренних чувств, получив согласие родителей, решила создать собственную семью и пришла к священнику венчаться. А он им с порога без всяких объяснений: "Не обвенчаю, и все!". Здесь – аналогичная ситуация. Две общины решили жить совместно, прошли все предусмотренные для этого процедуры – слушания, сессии, согласования и т. д. Все, что осталось, - получить формальное согласие облсовета. А она его не дает. Скажу, что это некрасиво".

Он также отметил, что свою последнюю сессию облсовет мог завершить достойно и уйти с высоко поднятой головой.

"Для чего тогда было устраивать этот цирк? Только для того, чтобы показать Киеву – Закарпатье готовится, как полигон для провала в Верховной Раде конституционной реформы по децентрализации", - сказал Москаль.

Однако, по его мнению, сегодняшнее неголосование все равно ничего не даст.

"Общины обратятся с иском в Окружной административный суд, который обяжет облсовет принять это решение. В том, что оно будет принято, у меня нет никаких сомнений", - добавил Москаль.

Как сообщал УНИАН, Закарпатский областной совет 27 августа во время второго пленарного заседания 23 сессии не смог принять решение о перспективном плане объединения общин Закарпатской области.