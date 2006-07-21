Тимошенко дала своим депутатам партийное задание

Блок Юлии Тимошенко разработает собственный проект Бюджетной резолюции на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на открытом заседании фракции БЮТ заявила ее лидер Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что внесенная Кабмином на рассмотрение парламента Бюджетная резолюция является некачественной. «Безусловно, эту Бюджетную резолюцию принимать невозможно, ее необходимо возвращать правительству на доработку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, фракция БЮТ представит правительству перечень недостатков в этом документе. Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что фракция БЮТ на уровне каждого парламентского комитета внесет в Бюджетную резолюцию свои изменения и дополнения.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что фракция разработает собственный вариант Бюджетной резолюции. «Мы разработаем новый вариант Бюджетной резолюции и передадим его правительству, каким бы оно (правительство) ни было, чтобы они (министры) видели, какой должна быть Бюджетная резолюция», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, каждый депутат-«бютовец» должен разработать три документа: замечание к существующей резолюции, предложения к существующей резолюции и часть Бюджетной резолюции в рамках компетенции комитета, членом которого он является.

Координировать работу по созданию Бюджетной резолюции будет народный депутат Николай СИВУЛЬСКИЙ.

Обращаясь к депутатам фракции, лидер БЮТ отметила, что этот документ должен быть профессиональным, лаконичным и обеспеченный финансами. По ее словам, депутаты в своей работе должны руководствоваться Бюджетным кодексом, программой правительства, которую утвердила демократическая коалиция, и программой БЮТ на выборах.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что замечания и предложения к существующей Бюджетной резолюции и проект собственного документа должны быть разработаны до 24 июля.