Студент, который в 2004 бросил яйцом в Януковича, возглавил департамент в ОГА

Им стал известный прикарпатский общественный деятель, преподаватель Прикарпатского университета, организатор "TEDxIvanoFrankivsk" Дмитрий Романюк, передает Фиртка.

Официально Дмитрия Романюка назначили еще на прошлой неделе, но только сегодня состоялось его представление коллективу.

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В 2014 году Романюк был кандидатом в народные депутаты по ОИО №83, но перед выборами снял свою кандидатуру.

Еще будучи студентом Дмитрий отметился, бросив 24 сентября 2004-го года яйцом в тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

Как сообщал УНИАН, адвокат Януковича заявил, что следственные действия по делу о силовом разгоне Майдана остановлено. "Дело по Майдану по поводу Виктора Януковича расследованием остановлено. Де-факто, с 2014 года следственные действия в отношении Януковича по данному делу не ведутся", - сказал он.