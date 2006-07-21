Парламент удовлетворил Маляренко

Верховная Рада Украины приняла постановление об освобождении Василия МАЛЯРЕНКО от должности председателя Верховного Суда Украины в связи с поданным им заявлением об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 291 народный депутат из 309, зарегистрированных в сессионном зале.

Выступая перед парламентариями, В.МАЛЯРЕНКО отметил, что всю жизнь пытался быть честным и объективным, поэтому хочет сказать правду и сегодня. По его словам, его заявление об отставке вызвано тем, что у него тяжелые семейные и личные обстоятельства, и ему нужен летний период, а отпуска нет.

В.МАЛЯРЕНКО сообщил, что выборы нового председателя Верховного Суда запланированы на сентябрь.

Депутаты провожали В.МАЛЯРЕНКО стоя аплодисментами.

Справка УНИАН. В.МАЛЯРЕНКО возглавлял Верховный Суд Украины с 11 ноября 2002 года.