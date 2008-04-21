Чиновник Днепровского райсовета погорел на взятке $25 тысяч

Чиновник Днепровского райсовета Киева Роман ЛЕВЧЕНКО, задержанный при попытке получения взятки, на прошлых выборах был официальным представителем Блока Виталия Кличко в территориальной избирательной комиссии Днепровского района и баллотировался в райсовет от этой политической силы, заявляет депутат Киевсовета Максим САВРАСОВ.

Как сказал он агентству УНИАН, в Днепровском райсовете надеются, что правоохранительные органы проведут объективное расследование и в кратчайший срок установят степень вины задержанного лица.

«Если факт попытки получения взятки данным чиновником подтвердится, это дело должно быть доведено до суда», - отметил М.САВРАСОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля на рабочем месте по подозрению в получении взятки был задержан начальник одного из отделов Днепровского районного совета. По информации представителя Днепровского райсовета, речь идет о сумме 25 тыс. долларов.

В свою очередь, источники в правоохранительных органах подтвердили факт задержания чиновника.