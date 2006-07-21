В понедельник депутаты проведут вечернее заседание парламента

В понедельник, 24 июля, Верховная Рада Украины будет работать в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня народные депутаты приняли постановление о внесении изменений в календарный план работы ВР. За него проголосовали 237 депутатов из 306, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается, что в понедельник, кроме традиционного Согласительного совета, состоится вечернее планерное заседание парламента.

Как известно, 24 июля в 24.00 истекает 60 дней с момента первого пленарного заседания, то есть истекает срок, отведенный парламенту на формирование Кабинета Министров.