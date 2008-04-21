Тимошенко заявляет, что и слова не сказала об отмене тестов

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО ни разу не заявляла о возможности отмены проведения внешнего независимого оценивания знаний выпускников школ.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

“Речь об отмене тестов не идет. Правительство выяснит, не нарушаются ли права будущих студентов”, - сказали в пресс-службе.

При этом в пресс-службе напомнили, что в интервью телеканалу ICTV Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “абсолютно не довольна тем, как страна подготовлена к тестированию, которое связано с тем, что не будут сдаваться экзамены по завершении учебы в школе, не будут сдаваться экзамены для вступления в высшие учебные заведения, а будет только тестирование, которое одновременно является экзаменами завершающими и вступительными”.

Руководитель правительства напомнила, что систему тестирования начало в 2004 году правительство Виктора ЯНУКОВИЧА. “Но реально только наше правительство посмотрело, в каком состоянии тестирование, и я думаю, что мы проведем внеочередное заседание правительства для того чтобы выяснить, может ли сегодня страна без какого-либо нарушения прав школьников, будущих студентов, их семей провести это тестирование, могут ли они качественно провести это тестирование, и мы будем в понедельник принимать решение”, - сказала премьер-министр в интервью телеканалу, говорится в сообщении.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что подготовка к введению внешнего тестирования прошла “абсолютно некачественно”.

В пресс-службе Кабмина отметили, что на заседании правительства в среду, 23 апреля, вопрос о проведении тестирования будет рассматриваться с привлечением общественности: представителей родительских комитетов, директоров школ, ректоров высших учебных заведений, представителей профсоюзов учителей.

“Цель правительства - обеспечить проведение качественного тестирования и выяснить, готова ли страна к полному переходу на такую систему, когда сертификаты выпускников приравниваются к вступительным экзаменам”, - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил удивление тем, что всего за день до тестирования выпускников школ правительство собирается выяснять состояние готовности к его проведению.

Президент считает, что независимое тестирование было введено для преодоления коррупции в образовании - чтобы вступление в высшие учебные заведения не было конкурсом кошельков родителей, а соревнованием знаний и интеллекта детей. Это масштабный проект, который требует безупречной подготовки, убежден глава государства.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что речь идет о судьбе 512 тысяч детей, которые завтра придут в центры тестирования. То, как они сдадут этот и последующие тесты, повлияет на их дальнейшую судьбу, отмечает он.

По мнению Президента, премьер-министр, глядя в глаза ребенку, который денно и нощно готовился к тестам, не сможет повторить свое заявление об отмене тестирования.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что сейчас первоочередная задача правительства - обеспечить надлежащее проведение тестирования выпускников школ. Он надеется, что Кабинет министров сделает все необходимое, чтобы усилия школьников, их родителей, учителей и всех, кто принимал участие в подготовке к тестированию, не пропали даром.