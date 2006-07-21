Председатель парламентского комитета Украины по вопросам бюджетной политики, один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ прогнозирует «бюджетную катастрофу» в выполнении государственного бюджета на 2006 год.

«Стало очевидно: нас ожидает бюджетная катастрофа, которую всячески пытается скрывать нынешняя власть», - сказал Н.АЗАРОВ, выступая вчера с парламентской трибуны во время слушаний по бюджетным вопросам.

Депутат заявил о неспособности чиновников «ни планировать бюджет, ни его выполнять». По его словам, в первом полугодии выполнение государственного бюджета по доходам «провалено» приблизительно на 3 млрд. грн.

«Если такая тенденция сохранится, то эта сумма составит до 8 миллиардов гривен», - отметил Н.АЗАРОВ. Он также прогнозирует «полный провал» поступлений доходов от приватизации.

Как сообщил Н.АЗАРОВ, вместо запланированных 2 млрд. грн. на данное время поступило всего 160 млн. грн.

В целом, по словам Н.АЗАРОВА, уходящее правительство оставляет после себя «нерешенных бюджетных проблем минимум на 30 миллиардов гривен», сообщат АМИ «Новости-Украина».