Украина сегодня отмечает 24-ю годовщину Независимости
В этот день 24 года назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины
Сегодня Украина отмечает 24-ю годовщину провозглашения своей независимости.
В этот день 24 года назад Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики приняла Акт о провозглашении Независимости Украины.
1 декабря 1991 года на референдуме 90% украинцев проголосовали за независимость Украины.
В Киеве празднование начнется с церемонии возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. В церемонии примут участие президент Украины Петр Порошенко и другие высокопоставленные лица.
После этого на Крещатике с участием главы государства состоится «Марш Независимости».
Читайте такжеМарш Независимости на Крещатике. Онлайн
В 13.00 творческие коллективы художественных учебных заведений примут участие в праздничном концерте на главной улице столицы.
В 16.30 на Крещатике начнется гала-концерт.
Читайте такжеМировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости: Обама обещает помогать, Папа Римский - молиться
Кроме того, в этот день на Певческом поле состоится концертная программа с участием мастеров искусств и художественных любительских коллективов Киева.
На Михайловской площади проведут мероприятие «День Независимости с добровольцами и волонтерами», там же пройдут выставки, мастер-классы и концерт «Песни Героев».
Завершится празднование в 21.00 на Майдане Незалежности концертом всемирно известного оркестра I, CULTURE ORCHESTRA.
Также в этот день в столице состоится ряд других культурных и спортивных мероприятий.