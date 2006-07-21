Президент примет участие в неформальном саммите СНГ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибудет сегодня в Москву для участия в неформальном саммите СНГ, сообщили РИА «Новости» в Посольстве Украины в РФ.

В ходе визита в российскую столицу глава украинского государства проведет двусторонние встречи с президентами Казахстана и Таджикистана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ и Эмомали РАХМОНОВЫМ.

Ранее Президент Украины заявлял, что его визит в Москву на неформальный саммит СНГ будет зависеть от ситуации в стране.

На саммите СНГ планируется обсудить вопросы реформирования Содружества.

"Встреча глав государств пройдет без утвержденной повестки дня. В неформальной обстановке лидеры поговорят, в первую очередь, о путях реформирования СНГ", - сказал РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РФ Андрей ДЕНИСОВ.

Он отметил, что для России наиболее важными вопросами являются "судьба Содружества, его модернизация при сохранении того позитивного потенциала взаимодействия, который был наработан за последние 15 лет".

С этим может быть связано обсуждение конкретных направлений сотрудничества, в которых заинтересованы все государства-участники СНГ", - сказал он.

Основные мероприятия саммита пройдут в субботу, 22 июля. Это будет уже седьмая встреча "без галстуков" лидеров Содружества с момента образования СНГ. Предыдущая неформальная встреча президентов состоялась также в российской столице накануне празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.