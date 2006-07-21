В Западной Европе от жары погибли 13 человек

В Западной Европе стоит небывалая жара, от которой уже погибли 13 человек. Больше всего жертв во Франции, где столбик термометра зашкаливает за сорокаградусную отметку.

Абсолютный рекорд июля - 36,3 градусов - зафиксирован на британских островах, отмечает телекомпания НТВ. Правда, здесь сюрпризы природы оказались приятными - впервые в английском зоопарке фламинго удалось высидеть птенцов. Специалисты считают, что это произошло благодаря погоде.

В Польше депутаты от правящей партии братьев КАЧИНЬСКИХ последовали примеру африканских жрецов - политики заказали в костеле мессу о нисхождении дождя.

В Калифорнии местами температура поднимается до 50 градусов.

Из-за работающих на полную мощь кондиционеров не выдерживают электросети. В нью-йоркском аэропорту «Ла-Гардиа» отключения энергии привели к отмене более сотни рейсов.