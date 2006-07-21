Тимошенко хотела отдать должность спикера Морозу
...как дань за то, что будет стабильно работать коалиция
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагала Президенту Виктору ЮЩЕНКО отдать лидеру СПУ Александру МОРОЗУ должность спикера, потому что знала, что он может из-за нее разрушить коалицию. Об этом она заявила вчера в эфире “5 канала”.
"Я действительно знала то, что знали все депутаты и что знал Президент. Мы знали, что МОРОЗ такой, какой он есть. И если у народа еще были иллюзии, то у нас уже давно иллюзий на эту тему не было. Мы знали, что для МОРОЗА самоценность в этой жизни - это должность спикера", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО “Украинская правда”.
Она отметила, что "Сан Саныч сдал партию и своих друзей, побратимов, заместителей и свое честное имя на склад (за эту должность)".
"Я знала ценность этой должности для МОРОЗА и просила Президента: "У нас нет другого материала, чтобы составлять коалицию – отдайте МОРОЗУ то, ради чего он будет разрушать все", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.
Она предположила, что даже если бы оранжевая коалиция договорилась и спикером стал не Петр ПОРОШЕНКО, а кто-то другой, то "МОРОЗ разрушил бы все, но стал бы спикером".
"Поэтому я была сторонником того, чтобы отдать эту должность как дань за то, что будет стабильно работать коалиция и стабильно будет работать правительство", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Она сообщила, что не общается больше с А.МОРОЗОМ, потому что считает, что "МОРОЗ разрушил надежды людей, которые уже 15 лет ждут".
По поводу тех людей из БЮТ, которые поддержали коалицию, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что в ее фракции знали, что не все выдержат испытание деньгами и "интересными предложениями".
"Сегодня десятки депутатов из нашей фракции после того, как их насилуют в Партии регионов, приходят и говорят, что нам предлагали сегодня 7 миллионов и должность министра", - сообщила лидер БЮТ.
Она спокойно отнеслась к тому, что коалиция хочет пересмотреть распределение комитетов, в частности забрать квоту БЮТ.
"Если хотят, пусть забирают. Мы их (должности в комитетах) и не выпрашивали. Но все равно в этом парламенте государственного строительства не будет", - сказала она.
В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что депутаты ее фракции будут пристально следить за работой коллег, чтобы "они не делили квартиры направо и налево".