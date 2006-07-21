Тимошенко хотела отдать должность спикера Морозу

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагала Президенту Виктору ЮЩЕНКО отдать лидеру СПУ Александру МОРОЗУ должность спикера, потому что знала, что он может из-за нее разрушить коалицию. Об этом она заявила вчера в эфире “5 канала”.

"Я действительно знала то, что знали все депутаты и что знал Президент. Мы знали, что МОРОЗ такой, какой он есть. И если у народа еще были иллюзии, то у нас уже давно иллюзий на эту тему не было. Мы знали, что для МОРОЗА самоценность в этой жизни - это должность спикера", - цитирует Ю.ТИМОШЕНКО “Украинская правда”.

Она отметила, что "Сан Саныч сдал партию и своих друзей, побратимов, заместителей и свое честное имя на склад (за эту должность)".

"Я знала ценность этой должности для МОРОЗА и просила Президента: "У нас нет другого материала, чтобы составлять коалицию – отдайте МОРОЗУ то, ради чего он будет разрушать все", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она предположила, что даже если бы оранжевая коалиция договорилась и спикером стал не Петр ПОРОШЕНКО, а кто-то другой, то "МОРОЗ разрушил бы все, но стал бы спикером".

"Поэтому я была сторонником того, чтобы отдать эту должность как дань за то, что будет стабильно работать коалиция и стабильно будет работать правительство", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что не общается больше с А.МОРОЗОМ, потому что считает, что "МОРОЗ разрушил надежды людей, которые уже 15 лет ждут".

По поводу тех людей из БЮТ, которые поддержали коалицию, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что в ее фракции знали, что не все выдержат испытание деньгами и "интересными предложениями".

"Сегодня десятки депутатов из нашей фракции после того, как их насилуют в Партии регионов, приходят и говорят, что нам предлагали сегодня 7 миллионов и должность министра", - сообщила лидер БЮТ.

Она спокойно отнеслась к тому, что коалиция хочет пересмотреть распределение комитетов, в частности забрать квоту БЮТ.

"Если хотят, пусть забирают. Мы их (должности в комитетах) и не выпрашивали. Но все равно в этом парламенте государственного строительства не будет", - сказала она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что депутаты ее фракции будут пристально следить за работой коллег, чтобы "они не делили квартиры направо и налево".