Яценюк пообещал 10-секундную проверку документов в аэропортах

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передает НБН.

«Кто идет на контроль на государственной границе, с 2 минут это время будет сокращено максимум до 10 секунд», – заявиk Яценюк.

Кроме этого, он добавил, что первыми аэропортами, на которых начнут работать новые специалисты будут, «Жуляны» и «Гостомель».

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«Мы проводим тренинги и имеем новых специалистов ГНС в новой форме с новой заработной платой, но которые потребуют других знаний, другого обучения, других тренингов и самое главное – это другое отношение к гражданам страны. Сейчас мы начинаем с двух аэропортов – это «Жуляны» и «Гостомель» и нужно искать средства на «Борисполь», потому что это основной хаб, где наибольшее количество пассажиров перемещается», – рассказал премьер.