Поедет ли Ющенко в Москву?

В Москву сегодня для участия в неформальном саммите СНГ прибудут практически все главы государств Содружества.

Как сообщает РИА “Новости”, основные мероприятия саммита пройдут в субботу. Это будет уже седьмая встреча "без галстуков" лидеров Содружества с момента образования СНГ. Предыдущая неформальная встреча президентов состоялась также в российской столице накануне празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне.

О своем намерении приехать в российскую столицу заявили лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ранее заявил, что его участие в неформальной встрече глав государств будет зависеть от развития ситуации в Украине. Между тем, неофициальный источник сообщил, что В.ЮЩЕНКО все же намеревается приехать в Москву.