В Киеве пройдут ”Парламентские выборы на майдане»”

22 июля в 11.00 в Киеве на Крещатике возле станции метро Молодежный ЦИК под патронатом ВМО «Молодежь – надежда Украины» проведет информационно-просветительскую акцию «Парламентские выборы на майдане».

Как сообщили УНИАН в ВМО «Молодежь – надежда Украины», акция будет проведена “в связи с бездеятельностью Верховной Рады Украины и ее неспособностью решить определенные Конституцией Украины задачи, в частности, формирование Конституционного Суда Украины и Кабинета Министров Украины, что составляет угрозу для функционирования государственных институтов, обеспечения политической стабильности в стране и выполнения ею взятых внешнеполитических обязательств”.

Импровизированные парламентские уличные выборы будут проходить по партийным спискам, киевлянам будет предложено принять участие в «уличных выборах по пропорциональной избирательной системе».

В бюллетень для голосования по партийным спискам включены КПУ, Блок «Наша Украина», Оппозиционный блок "Не так!", СПУ, Народный блок Литвина, Украинский народный блок Костенко и Плюща, Партия регионов Украины, ПСПУ, Блок Юлии Тимошенко, Блок Юрия Кармазина, партия «Единство», Партия зеленых Украины.