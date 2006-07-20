Тимошенко: на новых выборах нужен единый список

Юлия Тимошенко считает, что национал-демократические силы на внеочередных выборах в парламент должны сформировать единый список. Об этом она сказала в программе "Время" ("5-й канал"), отвечая готов ли ее блок объединиться с "Нашей Украиной" ради победы на новых выборах.

"Мы просто не прислушивались к тому, что нельзя распылять голоса, и поэтому полтора миллиона голосов, отданных тем национально-патриотичным партиям, которые не прошли в парламент, половина этих голосов автоматически перешла к Януковичу", - считает Тимошенко.

"Я считаю, что нам необходимо объединить все патриотичные силы - идти единым кулаком, единой командой. И я убеждена, что победа будет", - уверяет она.