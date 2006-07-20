В центре Москвы взорвана бомба

Вечером в центре Москвы у дома 4/2 по Ленинградскому проспекту было приведено в действие самодельное взрывное устройство, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 20:00. Первоначально сообщалось, что в пятиэтажном жилом доме неподалеку от станции метро "Белорусская" произошел взрыв бытового газа. Однако прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили у дома провода от взрывного устройства, а также поражающие элементы.

На одной из припаркованных у места происшествия машин обнаружены отверстия от металлических шариков, которыми, предположительно, было начинено взрывное устройство, рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

В результате взрыва на первом этаже дома, где располагаются административные помещения, были выбиты стекла. Кроме того, зафиксировано возгорание.

Пострадавших при взрыве нет.

На месте инцидента работают аварийные службы, оперативно-следственная группа и саперы ГУВД Москвы.

Лента.ру