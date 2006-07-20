Янукович-премьер: 44 на 39

44% украинцев положительно или более-менее положительно оценивают кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра. Полностью или частично против - 39,4%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова.

28,5% опрошенных целиком положительно относятся к кандидатуре В.ЯНУКОВИЧА, 15,5% – скорее положительно, чем отрицательно.

11,7% украинцев - "посредине", считая его кандидатуру положительной и отрицательной одновременно.

9% – настроены скорее отрицательно, чем положительно, 30,4% опрошенных выразили полностью отрицательное отношение.

4,7% - безразличны, 0,2% - не ответили на вопрос.

На вопрос, как в этом случае должен действовать Президент, 48,2% опрошенных ответили, что Виктор ЮЩЕНКО должен внести предложение о назначении В.ЯНУКОВИЧА премьером на рассмотрение парламента, 32,1% считает, что этого делать не следует, 5,3% - безразличны к этому, 14,4% - не смогли ответить на вопрос.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 12 по 18 июля 2006 года во всех регионах Украины. Опрошены 2012 респондентов в возрасте от 18 лет в 122 населенных пунктах. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.