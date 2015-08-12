ЦИК ждет списка городов и сел на Донбассе, где не будут проводиться местные выборы

Об этом говорится в разъяснении ЦИК «Относительно определения отдельных районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов Донецкой и Луганской областей, в отношении которых отсутствует возможность проведения очередных выборов депутатов, сельских, поселковых, городских голов, и первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2015 года».

В нем указано, что должен быть перечень территорий, где выборы не назначены из-за оккупации. Кроме того, должен быть перечень районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов Донецкой и Луганской областей, в отношении которых отсутствует возможность проведения очередных выборов депутатов, сельских, поселковых, городских голов, и первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября.

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«Такое представление может быть внесено только в отношении отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, а именно районов и населенных пунктов, которые пересекаются линией разграничения или расположены в непосредственной близости к ней и/или в которых соответствующие военно-гражданские администрации, а также территориальные подразделения Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел в связи с осуществлением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины не в состоянии гарантировать безопасность граждан, проведение выборов с соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и в случае невозможности избежать террористической угрозы», - отмечает ЦИК.

В разъяснении сказано, что такие данные вносятся в Центризбирком Донецкой и Луганской областными военно-гражданскими администрациями с учетом сведений, полученных ими от территориальных подразделений СБУ и МВД и т.п. «Центральная избирательная комиссия в случае соответствия внесенного представления требованиям настоящего Разъяснения принимает решение о невозможности проведения выборов депутатов соответствующих местных советов и сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2015 года, которое безотлагательно подается Комиссией в Верховную Раду Украины. В случае несоответствия внесенного в ЦИК представления этому Разъяснению Комиссия принимает решение о принятии его к сведению, о чем уведомляет соответствующую областную военно-гражданскую администрацию», - говорится в документе.