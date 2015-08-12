Магера: смена состава ЦИК будет эффективнее после выборов

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Как на меня, более эффективно было бы уже завершить избирательный процесс, а потом пусть парламент с Президентом возвращаются к этому вопросу и его решают", - сказал Магера.

Он считает, что смена состава ЦИК может частично повлиять на выборы.

"Во время избирательного процесса такие вещи, как правило, не делают. У Верховной Рады и у Президента было достаточно времени, чтобы решить кадровый вопрос относительно членов ЦИК сразу после президентских или парламентских выборов", - заявил он.

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"С одной стороны, я поддерживаю норму о том, что, когда у члена ЦИК истекает семилетний срок с момента назначения, он продолжает выполнять свои обязанности - потому что вакуума власти в стране быть не может. Если мы говорим про ответственную власть, ответственная власть должна с этого начинаться. А, с другой стороны, я считаю, что это должно быть уже сигнал для парламентских фракции и Президента договариваться по кандидатурам в состав ЦИК", - сказал Магера.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия просит Верховную Раду безотлагательно определить перечень административно-территориальных единиц, в которых очередные выборы депутатов областных, отдельных районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов и советов объединенных территориальных громад на территории Донецкой и Луганской областей 25 октября 2015 года проводиться не будут.