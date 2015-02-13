Магера рассказал, когда на Донбассе могут состояться выборы

Об этом в эфире ТСН заявил заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

"Принципы ОБСЕ предусматривают, что должны быть соблюдены принципы избирательного права - тайное голосование, свободные выборы", - подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что проведение свободных выборов на Донбассе в первую очередь будет зависеть от главарей так называемых самопровозглашенных республик, которые должны надлежащим образом вести себя и принять меры, чтобы жители соответствующих общин Донецкой и Луганской областей смогли свободно принять участие в голосовании.

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"Когда состоятся выборы - будет зависеть не от главарей "ДНР" и "ЛНР", а все же от украинской власти, от того, когда будет принято подобное решение, на основе какого закона это будет происходить, но необходима предпосылка принятия этого закона и проведения выборов как таковых", - добавил Магера.

В то же время он заявил, что автономный статус части Донбасса может быть определен только путем внесения изменений в Конституцию.

"Это может быть дополнение 10-го раздела отдельными дополнительными статьями, или дополнения нового раздела Конституции, но это также две сессии парламента. - 1-а сессия сейчас, и потом сентябрьская, принятия не меньше, чем 300 голосов", - резюмировал Магера.