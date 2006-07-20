Янукович ждал от Ющенко большего

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ не исключает, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, кандидатуру которого антикризисная коалиция выдвинула на должность премьер-министра, остался недоволен результатами встречи с Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Ю.ЕХАНУРОВ заметил, что он не знает, о чем шла речь в ходе встречи Президента и В.ЯНУКОВИЧА, но он не исключает, что В.ЯНУКОВИЧ недоволен. «К сожалению, я не знаком с содержанием встречи, но, судя по внешнему виду Виктора Федоровича (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН), он ожидал большего», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.