Китай добивает Путина

Одним из главных последних сюрпризов для загнанного в угол президента РФ Владимира Путина стал жесткий прагматизм Китая, который не возжелал дружественного слияния с Кремлем в объятиях антизападной коалиции. Пекин правильно и своевременно оценил глобальную игру вокруг России, и принял решение дожимать по максимуму путинский режим, не отдавая ничего существенного взамен. Китайский дракон спускается с горы дабы получить свою долю от раздела стремительно слабеющей России.

Яркой демонстрацией нынешних отношений Москвы и Пекина является ситуация в таких важных сферах двух стран как инфраструктура, энергетика, финансы и совместные проекты по освоению Сибири.

С точки зрения инфраструктурных проектов, запуск Китаем в последний месяц программы «Новый Шелковый путь» в обход территории РФ стал серьезным ударом по экономическим интересам России. Контейнерный поезд Nomadexpress уже проделал свой первый путь по маршруту Шихэцзы (КНР) – Достык (Казахстан) – Актау – Аляты (Азербайджан). Далее по маршруту - Грузия, Турция и страны ЕС. Таким образом, совместный проект Транскаспийского международного транспортного маршрута и программы «Новый Шелковый путь» стал реальностью. Главная особенность проекта – обход территории России. Еще один немаловажный нюанс – прохождение грузами маршрута за 6 дней вместо 25-40 как ранее. Лишне говорить, что данным проектом Китай бросает вызов России как крупнейшей евразийской транзитной стране. «Новый Шелковый путь» имеет все шансы стать более привлекательным, чем устаревшая Транссибирская магистраль. К тому же, участие Казахстана в «Новом Шелковом пути» практически полностью снимает вопрос дальнейшей внешнеполитической ориентации данной страны с Москвы на Пекин. Кстати, в данном контексте Украина получает уникальную возможность расширить собственные транзитные возможности за счет китайских грузов через «Новый Шелковый путь».

Второй важный вопрос – потенциальное газовое сотрудничество России и Китая. Демонстративно презентованный ранее газовый контракт между российским «Газпромом» и китайской CNPC по строительству газопровода «Сила Сибири» (подписанный в мае 2014 года с общей стоимостью в 400 миллиардов долларов) заморожен на неопределенный период. Как оказалась, идея переориентирования российского газового экспорта с Европы на Азию, с приоритетом на Китай, потерпела крах. Главная причина – снижения потребления газа в КНР по причине замедления экономического роста, развитием добычи газа на своей территории (только сланцевого газа к 2020 году Китай будет добывать около 30 миллиардов куб. м.), акцент на газовый импорт из Туркменистана (сейчас КНР получает около 30 миллиардов куб. м. из Туркменистана и расширяет импортные возможности до 60-70 миллиардов куб. м. к 2020 году), а также постепенное уменьшение роли нефтегазовой энергетики в общем энергобалансе страны в рамках последних глобальных трендов. К тому же, китайская сторона не согласилась на ценовое предложение «Газпрома», пытавшегося выставить равнозначную европейской цену за газ. В данном вопросе Китай практически всегда продавливает ту цену, которая его устраивает, и которая значительно ниже, чем для других российских покупателей «голубого топлива». Не менее важно, что и на строительство новых газопроводов до своей территории Пекин не предоставил никаких вариантов финансовой помощи для России. Такая ситуация надолго снимает вопрос перспектив газового сотрудничества между двумя странами. К тому же, для КНР лучше немного подождать полного краха путинского режима, чтобы уже в рамках клуба антироссийской коалиции получить свою часть сибирского пирога с совершенно другими условиями доступа к тем же месторождениям нефти и газа. Так что, в газовом вопросе Китай передал Путину демонстративную «черную метку».

Что касается финансового сотрудничества двух стран, то появляется все больше свидетельств нежелания китайских банков проводить межбанковские операции с российскими партнерами.

К тому же, китайские банки значительно сократили участие во внешнеторговых сделках с Россией. Случаи недавнего расширения взаиморасчетов в рублях и юанях на территории отдельных пограничных провинций КНР можно объяснить нежеланием китайской стороны тормозить бизнес с сопредельными российскими территориями по причине резкого сокращения поступления валюты в РФ (в частности долларов США и евро). Поэтому, Китай сохраняет темпы освоения российских территорий и заодно расширяет операционное поле для своего юаня. Так что финансовой помощи от Китая Путин также не дождался. А других доноров в условиях жестких западных санкций нет и не предвидится.

Еще один демонстративный нюанс российско-китайских отношений – земельный вопрос. Точнее стремительно растущие аппетиты Пекина по освоению российских территорий. Например, большой резонанс в России вызвали планы местной власти в Забайкальском регионе РФ выделить китайской компании Huae Xinban около 300000 гектаров земли в 49-летнюю аренду по цене меньше 5 долларов за гектар. Данный вопрос еще окончательно не решен, а местное население уже самоорганизовалось в протестное движение по данной проблеме. Но, скорее всего, мнением местных жителей пренебрегут и Китай получит желаемые земли либо увеличив арендную плату за них, либо использовав эффективным образом рычаги «правильного» финансового стимулирования. Не зря российский премьер-министр Дмитрий Медведев предлагает российской молодежи учить не только английский, но и китайский языки.

Еще один факт, подтверждающий намерение Китая освоить как можно больше российских ресурсов и территорий до момента окончательного развала нынешней РФ, - приход китайцев в Магаданскую область России. Территория РФ, занимающая первое место по добыче серебра и четвертое по добыче золота, стала объектом пристального интереса со стороны китайской Юго-Западной горнопромышленной компании, которая решила в этом году вложить 400 миллионов рублей в освоение месторождений сурьмы и серебра. В планах компании – строительство дорог в Магаданской области, разведка полезных ископаемых и добыча серебра и других драгоценных металлов в уже известных месторождениях. Ранее Россия не допускала Китай к своим основным месторождениям ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке.

Таким образом, Китай четко показывает Путину, что при нынешнем российском режиме не произойдет качественного улучшения сотрудничества ни в одной из значимой для России сфер.

Более того, Китай вступает в активную конкуренцию с Россией за транзитные потоки в Евразии, контроль за нефтегазовыми регионами Центральной Азии, а также расширяет пределы своего политического влияния за счет вытеснения российских интересов. По сути, - это «контрольный выстрел» в Путина, который надеялся на партнерство с Пекином как на альтернативу утерянного сотрудничества с Западом. Но, не без активного участия США, Китай выбрал Запад в качестве дельнейшего партнера, решив, что российские ресурсы Поднебесная и так получит.

Для Украины данная ситуация несет исключительно новые возможности при минимальных рисках. Настало время выстраивать новые отношения с Китаем не только в экономической сфере с учетом растущего интереса Пекина к украинскому сельскому хозяйству, но и формировать более четкую платформу политического диалога с Китаем, с закреплением позиции КНР по вопросам аннексии Крыма, агрессии России на Донбассе и создания международного трибунала по сбитому малазийскому боингу МН17.

Китай пойдет на это, понимая скорую перспективу смены путинского режима и новых возможностей в постпутинской России. Нет сомнений, что Пекин выберет сторону победителей.

Роман Рукомеда