Кушнарев может обойтись без Президента

Народный депутат Украины из фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ считает, что если Президент на протяжении 15 дней не внесет представление на назначение премьер-министра, это мог бы сделать председатель Верховной Рады Украины по аналогии конституционной нормы относительно процедуры подписания законов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил представитель Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ в интервью журналистам.

Е.КУШНАРЕВ отметил, что, с одной стороны, невнесение кандидатуры на должность премьер-министра на рассмотрение парламента является грубым нарушением Конституции, но, с другой стороны, «какого-то подстраховывающего варианта, дублирующего варианта не существует», - сказал Е.КУШНАРЕВ, добавив, что ранее Президент мог долгое время не подписывать законы, принятые парламентом и это никак не регулировалось действующим законодательством, но после внесения изменений в Конституцию законодатель предусмотрел норму, что если Президент на протяжении 15 дней не возвращает закон на повторное рассмотрение парламента, или не подписывает его это может сделать председатель ВР. «Нашли выход из этой ситуации, я думаю, придут и к тому, что в данном случае будет дублирующая норма – не подписывает представление Президент – использует 15 дней и тогда он становится фигурой, которая уже не влияет на этот процесс», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Вместе с тем, по словам Е.КУШНАРЕВА, он не может сказать, что будет дальше, поскольку сегодня даже нет Конституционного Суда.

В то же время Е.КУШНАРЕВ подтвердил, что Партия регионов будет требовать, чтобы процедура приведения к присяге судей КС происходила в рамках Конституции и законов Украины.

Напомним, что представление антикризисной коалиции на назначение премьер-министром Украины лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА вечером 18 июля поступило в Секретариат Президента. С момента поступления этого предложения в Секретариат Президент имеет 15 дней для его рассмотрения.