У Януковича судимостей как не было, так и нет

Прокурор Донецкой области Алексей БАГАНЕЦ подтверждает, что дело по факту фальсификации постановлений суда о снятии судимостей с лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА повторно закрыто за отсутствием состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БАГАНЕЦ сообщил на пресс-конференции в Донецке.

Прокурор области напомнил журналистам, что в 2005 году было по фактам фальсификации проведено расследование и заместитель начальника следственного отдела прокуратуры области, в производстве которого было дело, закрыл его за отсутствием состава преступления.

"Вы помните, мы вам поясняли, что оригиналов самих постановлений президиума областного суда мы не нашли. Уголовных дел мы не нашли, потому что они уничтожены. Нашли две копии этих постановлений, и тогда установили, уже в ходе следствия, что это копии, что это - не оригиналы. И поэтому подделать копию невозможно, потому что копия - это не есть оригинал. Подделать можно, согласно ст. 366 Уголовного кодекса Украины, только официальный документ", - сказал А.БАГАНЕЦ.

Он также уточнил, что "одного свидетеля нам не удалось установить и найти, он исчез". "Поэтому в связи с этим, я считаю, что следователь законно принял решение о закрытии уголовного дела", - отметил прокурор области.

В то же время, по его словам, в январе 2006 года Генеральная прокуратура отменила это постановление и дала областной прокуратуре новые указания.

"Нам дали конкретное указание, что именно сделать, какие еще следственные действия выполнить. Старший следователь следственного отдела прокуратуры области выполнил все указания и пришел к выводу о том, что ничего не изменилось после выполнения этих указаний, и снова вынес постановление о закрытии данного уголовного дела", - заключил А.БАГАНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 31 января генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Донецкой областной прокуратуре поручено провести полное расследование дела о снятии судимостей с В.ЯНУКОВИЧА.

Он напомнил, что летом прошлого года прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации снятия судимостей с В.ЯНУКОВИЧА, однако в октябре того же года производство по данному делу было закрыто ввиду отсутствия состава преступления. Спустя некоторое время Генпрокуратура вытребовала материалы указанного дела и 12 января с.г. отменила постановление о закрытии производства по нему, после этого дело «направлено в Донецкую областную прокуратуру для полного расследования».

Справка УНИАН. Экс-премьер-министр Украины, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ в 1968 году в подростковом возрасте был осужден и отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних, а в 1970 году был осужден повторно. Обе судимости сняты.

Справка УНИАН. Экс-премьер-министр Украины, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ в 1968 году в подростковом возрасте был осужден и отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних, а в 1970 году был осужден повторно. Обе судимости были сняты.

Летом 2005 года прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело по факту фальсификации снятия судимостей с В.ЯНУКОВИЧА, однако в октябре того же года производство по данному делу было закрыто ввиду отсутствия состава преступления. Спустя некоторое время Генпрокуратура вытребовала материалы указанного дела и 12 января с.г. отменила постановление о закрытии производства по нему, после этого дело «направлено в Донецкую областную прокуратуру для полного расследования».

31 января 2006 года генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил, что Донецкой областной прокуратуре поручено провести полное расследование дела о снятии судимостей с В.ЯНУКОВИЧА.

8 февраля т. г. прокурор Донецкой области А.БАГАНЕЦ сообщил, что следствие по делу о фальсификации снятия судимостей с В.ЯНУКОВИЧА возобновлено по указанию Генпрокуратуры.

По его словам, прокуратурой была проведена доследственная проверка по обращениям народных депутатов Украины и принято решение о возбуждении уголовного дела.

"Я сегодня утверждаю, что законные основания возбуждения уголовного дела для того, чтобы проверить все эти факты, у нас были", - отметил прокурор.

А.БАГАНЕЦ напомнил, что прокуратура исследовала законность судебных решений, вынесенных еще в 1978 году, но допросить всех "запланированных лиц" не удалось. Он объяснил, что многих участников тех событий, например, членов президиума Донецкого областного суда, уже нет в живых, а те, кого допросить удалось, заявили, что, возможно, они рассматривали такой протест, но за давностью лет ничего конкретно сказать не могут.