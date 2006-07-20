Переговоры о присоединении НУ к коалиции ведут Ющенко и Янукович

Один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ заявляет, что переговоры о возможности вхождения «Нашей Украины» в коалицию продолжаются, несмотря на заявления представителей этой политической силы, которые отрицают этот факт.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам Е.КУШНАРЁВ отметил, что консультации о создании широкой коалиции сегодня ведутся. «И эта тема была сегодня одной из главных на встрече Президента с кандидатом на должность премьер-министра Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Если кто-то персонально не хочет, чтобы его фамилию называли среди тех, кто принимает участие в переговорах, считаем, что они там не были», - подчеркнул Е.КУШНАРЁВ.