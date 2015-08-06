ГПУ назвала количество уголовных дел против Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сегодня на брифинге в Киеве.

«Даже пять получается: «Межигорье», Сухолучье, преступления на Майдане, преступная организация, «Укртелеком», - заявил он.

«В деле по «Укртелекому» Януковичу инкриминируется то, что он своей визой обязал Кабинет министров выделить средства на создание выделенной специальной телекоммуникационной линии связи для органов государственной власти, создание и финансирование которой по договору о приватизации «Укртелекома» было возложено на юридическое лицо, которое приватизировало эту компанию. И юридическое лицо обязано было создать эту линию, но не финансировало ее создание, а возложило это финансирование на государство», - сообщил Горбатюк.

«Дело в отношении «Укртелекома» на данный момент единственное, по которому он объявлен в международный розыск, что является, согласно законодательству, основанием для обращения в суд с ходатайством о начале заочного производства», - отметил Горбатюк, добавив, что Януковичу инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК - завладение средствами государственного бюджета, которой предусматривается наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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«Кроме того, бывшему президенту сообщено о подозрении в причастности к преступлениям во время Майдана (это организация превышения работниками правоохранительных органов своих полномочий, что привело к тяжким последствиям, в том числе гибели людей). По этому уголовному производству Интерпол отказал в объявлении в розыск, усматривая признаки политических преследований», - отметил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры.

Также Янукович подозревается в создании преступной организации. Кроме того, Януковичу объявлено о подозрении в организации завладении лесными угодьями Сухолучье, а также зданиями с землей резиденции «Межигорье».