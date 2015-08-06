АП об объединении общин: "Насильно никого никуда загонять не собираются"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук.

"Случаев добровольно-принудительного объединения в территориальные громады нет. Есть процедура, согласно которой облсоветы принимают перспективные планы создания территориальных громад. На сегодняшний день уже 20 или 21 облсовет их приняли. Затем на основании этих планов проходит обсуждения объединения», - отметил он.

Читайте такжеВ Кабмине назвали области-аутсайдеры по внедрению децентрализации

В то же время, по словам Ковальчука, «некоторые политические силы сознательно блокировали этот процесс».

«Насильно никого никуда загонять не собираются. Мы надеемся, что в подавляющем большинстве случаев будут положительные решения. А против выступают местные князьки, которые понимают, что теряют власть и влияние и определенные рычаги в коррупционных схемах при распределении бюджета, земли", - сказал Ковальчук.

Как сообщалось, в правительстве ожидают, что в областях в результате объединения вместо 11 тыс. 800 общин будет около 7,5 тыс. общин.