Откуда социалисты узнали о переговорах ”Нашей Украины” с Регионами

Народный депутат, член фракции «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО отрицает проведение переговоров между представителями «Нашей Украины» и Партии регионов о присоединении к антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя журналистам заявления социалистов Николая РУДЬКОВСКОГО и Александра МОРОЗА о том, что “Наша Украина” ведет такие переговоры, П.ПОРОШЕНКО отметил: «Им просто не о чем больше говорить».

Он также подчеркнул, что не принимает участие в таких переговорах. «Нас никто не уполномочивал вести никаких переговоров», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

«Мне неизвестно о чем говорили господин РУДЬКОВСКИЙ, о каких договоренностях, о чем говорил МОРОЗ, пусть МОРОЗ и РУДЬКОВСКИЙ скажут, откуда у них такая информация», - подчеркнул П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, представители антикризисной коалиции неоднократно заявляли, что “Наша Украина” ведет переговоры о присоединении к коалиции.

В частности, 18 июля член фракции СПУ Н.РУДЬКОВСКИЙ утверждал, что фракция «Наша Украина» получила должности в важных комитетах парламента, поскольку пообещала на протяжении недели-другой присоединиться к антикризисной коалиции.

19 июля А.МОРОЗ заявил, что знает о проведении переговоров между “Нашей Украиной” и Партией регионов. Он выразил убеждение, что «Наша Украина» должна либо войти в коалицию, либо хотя бы подписать соглашение о сотрудничестве с антикризисной коалицией.