СБУ опровергла информацию о запрете въезда Бурджанадзе в Украину

18:45, 03 августа 2015
Политика
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Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете въезда в Украину лидеру "демократического движения" Грузии Нино Бурджанадзе.

Фото УНИАН

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 3 августа 2015 года Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете въезда на территорию Украины лидера "демократического движения" Грузии Нино Бурджанадзе", - написала Гитлянская.

По состоянию на 3 августа 2015 года Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете въезда на территорию Украины лидера "демократического движения" Грузии Нино Бурджанадзе.

Posted by Гітлянська Елена on 3 августа 2015 г.

Как сообщал УНИАН, ряд СМИ распространили информацию, что СБУ по представлению МИД запретила въезд в Украину Бурджанадзе, которая поддерживает аннексию Крыма. Причем соответствующее решение было принято еще во второй половине июля.

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