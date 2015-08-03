СБУ опровергла информацию о запрете въезда Бурджанадзе в Украину
18:45, 03 августа 2015Политика
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Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете въезда в Украину лидеру "демократического движения" Грузии Нино Бурджанадзе.
Фотоиллюстрация / Фото УНИАН
Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.
"По состоянию на 3 августа 2015 года Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете въезда на территорию Украины лидера "демократического движения" Грузии Нино Бурджанадзе", - написала Гитлянская.
По состоянию на 3 августа 2015 года Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете въезда на территорию Украины лидера "демократического движения" Грузии Нино Бурджанадзе.Posted by Гітлянська Елена on 3 августа 2015 г.
Как сообщал УНИАН, ряд СМИ распространили информацию, что СБУ по представлению МИД запретила въезд в Украину Бурджанадзе, которая поддерживает аннексию Крыма. Причем соответствующее решение было принято еще во второй половине июля.
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