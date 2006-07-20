Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что кандидатуры руководителей всех силовых структур в будущем правительстве будут согласовываться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я уверен, что любые конфигурации будущего украинского правительства, силовой блок, в том числе МВД, будут согласованы с Президентом Украины», - сказал он.

Министр отметил, что этот вопрос обсуждался сегодня утром на совещании в Секретариате Президента. В то же время он подчеркнул, что не знает, кто будет министром внутренних дел в новом правительстве.

Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что в любом случае МВД будет продолжать политику, начало которой положил В.ЮЩЕНКО 1,5 года назад, которая заключается в борьбе с криминалитетом, коррупцией, очистка рядов ведомства.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что руководители на местах должны продолжать свою работу, несмотря на политические баталии.