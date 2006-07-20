Президент собрал к себе силовых руководителей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня провел встречу с руководством Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и исполняющим обязанности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ГЕРАЩЕНКО после встречи В.ЮЩЕНКО с лидером Партии регионов ЯНУКОВИЧЕМ.

Она отметила, что в ходе встречи обсуждалась политическая ситуация в Украине и реформа правоохранительных органов. По словам И.ГЕРАЩЕНКО, для Президента эта тема является очень важной.