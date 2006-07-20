Янукович: ”Я увидел в глазах Президента большое желание”...

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что они с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО нашли общую точку зрения по многим вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась сегодня в Секретариате главы государства. После встречи В.ЯНУКОВИЧ подошел к представителям СМИ. На вопрос журналистов, чем закончились переговоры, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Миром».

Он сообщил, что обсудил с Президентом пути стабилизации политической ситуации, а также работы парламента. По словам лидера Партии регионов, обсуждались вопросы создания действенной системы власти, взаимодействия ветвей власти, отношения между парламентом и правительством.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что все заинтересованы, чтобы в нашей стране была стабильность. «Полгода в нашу страну никто не едет. Разве это нас устраивает?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что сейчас нужно искать пути объединения страны.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждались ли во время встречи кадровые вопросы и, в частности, представление его кандидатуры на должность премьер-министра, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Президент сегодня должен сделать заявление по этому поводу.

Он добавил, что они с Президентом в ходе встречи обсуждали преимущественно общие вопросы. «Мы выслушали друг друга, по многим вопросам нашли общую точку зрения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он также заметил, что Партия регионов и ее парламентская фракция сделает все, чтобы найти понимание с «Нашей Украиной» и работать вместе во имя благосостояние Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли собеседники возможность выдвижения другой кандидатуры на должность премьер-министра, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что этого вопроса не существует в повестке дня.

Лидер Партии регионов также отметил, что Конституционный Суд Украины должен работать, но при этом добавил, что ни он, ни Президент никаких условий друг другу не ставили.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что именно его кандидатура будет подана на должность премьер-министра, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Я увидел в глазах Президента большое желание объединять страну, и мне этого достаточно».