Янукович уже хочет встречать гостей

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что они с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО нашли общую точку зрения по многим вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась сегодня в Секретариате главы государства. После встречи В.ЯНУКОВИЧ подошел к представителям СМИ. На вопрос журналистов, чем закончились переговоры, В.ЯНУКОВИЧ ответил: «Миром».

Он сообщил, что обсудил с Президентом пути стабилизации политической ситуации, а также работы парламента. По словам лидера Партии регионов, обсуждались вопросы создания действенной системы власти, взаимодействия ветвей власти, отношения между парламентом и правительством.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что все заинтересованы, чтобы в нашей стране была стабильность. «Полгода в нашу страну никто не едет. Разве это нас устраивает?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что сейчас нужно искать пути объединения страны.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждались ли во время встречи кадровые вопросы и, в частности, представление его кандидатуры на должность премьер-министра, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Президент сегодня должен сделать заявление по этому поводу.

Он добавил, что они с Президентом в ходе встречи обсуждали преимущественно общие вопросы. «Мы выслушали друг друга, по многим вопросам нашли общую точку зрения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он также заметил, что Партия регионов и ее парламентская фракция сделает все, чтобы найти понимание с «Нашей Украиной» и работать вместе во имя благосостояние Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли собеседники возможность выдвижения другой кандидатуры на должность премьер-министра, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что этого вопроса не существует в повестке дня.

Лидер Партии регионов также отметил, что Конституционный Суд Украины должен работать, но при этом добавил, что ни он, а ни Президент никаких условий друг другу не ставили.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что именно его кандидатура будет подана на должность премьер-министра, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Я увидел в глазах Президента большое желание объединять страну, и мне этого достаточно».

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