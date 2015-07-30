Порошенко разрешил не учитывать зарплату участников АТО при начислении субсидий

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 июля приняла этот закон. За него проголосовали 242 народных депутата из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

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В соответствии с изменениями, статья 32 Закона "О жилищно-коммунальные услуги" дополняется положением о том, что при начислении субсидии потребителям, принимающим (принимавших) непосредственное участие в проведении АТО, и/или членам семей, которые обращаются за назначением жилищной субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, в совокупном доходе не учитываются:

1) полученные ими в период непосредственного участия в проведении антитеррористической операции денежное довольствие и другие выплаты и виды социальной помощи, которые осуществляются работникам правоохранительных органов, военнослужащим и работникам Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового, начальствующего состава, военнослужащим, работникам Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, другим работникам созданных согласно закону военных формирований;

2) полученная ими в период и/или после непосредственного участия в проведении антитеррористической операции благотворительная помощь независимо от размера и источника происхождения.

Порядок назначения и предоставления жилищных субсидий устанавливается Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через два месяца со дня вступления его в силу.