Луценко должен извиниться лично

Апелляционный суд г.Киева обязал Министерство внутренних дел Украины опровергнуть в эфире «5-го канала» распространенную руководителем ведомства Юрием ЛУЦЕНКО недостоверную информацию об Анатолии и Татьяне ЗАСУХАХ.

Об этом УНИАН сообщила народный депутат Украины от Партии регионов Т.ЗАСУХА.

По ее словам, 19 июля 2006 года Апелляционным судом города Киева было принято судебное решение по иску бывшего председателя Киевской областной государственной администрации А.ЗАСУХИ и Т.ЗАСУХИ к Ю.ЛУЦЕНКО и Министерству внутренних дел Украины о защите чести и достоинства и опровержении недостоверной информации.

Депутат сообщила, что суд удовлетворил исковые требования Анатолия и Татьяны ЗАСУХ и признал недостоверной и порочащей честь и достоинство супругов ЗАСУХ распространенную Ю.ЛУЦЕНКО в интервью «5-у каналу» информацию, в которой министр обвинял супругов ЗАСУХ в совершении уголовных преступлений.

По словам Т.ЗАСУХИ, суд обязал Министерство внутренних дел Украины в течение месяца с даты вступления решением в законную силу, опровергнуть в эфире “5-го канала” распространенную Ю.ЛУЦЕНКО в отношении Анатолия и Татьяны ЗАСУХ информацию, а именно фразу: «Жалеть и останавливать мужа нужно было тогда, когда они грабили всю Киевскую область, нужно было это говорить тогда, когда разворовывались средства бюджета, когда без решений сессии колоссальные суммы перечислялись на подконтрольные фирмы". Решение Апелляционного суда города Киева вступило в силу 19 июля немедленно после его объявления.

Комментируя это судебное решение, Т.ЗАСУХА отметила, что «известный специалист в области уголовного права» Ю.ЛУЦЕНКО неоднократно позволял себе распространять безосновательные обвинения в адрес известных политиков, а ответственность за его «профессиональную осведомленность» вынуждено нести целое Министерство внутренних дел Украины, на которое суд возлагает обязанность опровергать распространенную собственным министром недостоверную информацию. Т.ЗАСУХА считает, что своими популистскими заявлениями Ю.ЛУЦЕНКО пытается набрать как можно больше баллов в глазах общества, а когда речь идет об ответственности за такие поступки, - прячется за спину министерства. Народный депутат Украины уверена в том, что Ю.ЛУЦЕНКО «никогда не осмелится лично оглашать текст опровержения в телеэфире».