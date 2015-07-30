Британия предложила создать трибунал по "Боингу" в обход Совбеза ООН

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Правосудие должно восторжествовать. Давайте не будем забывать: на этом рейсе погибли британцы. Сотни других людей погибли на этом рейсе. Мы не можем позволить одной стране встать на пути правосудия и поиска правды. Если мы не можем учредить трибунал через ООН, то мы должны рассмотреть альтернативные пути", - сказал глава британского правительства.

Российское Министерство иностранных дел также опубликовало заявление, в котором объяснило голосование в Совете безопасности ООН по "Боингу".

"Российская Федерация, всячески стремившаяся предотвратить раскол в СБ ООН и перевести вопрос в конструктивное русло, не сочла возможным пропустить навязываемое Совету безопасности политизированное решение, проголосовав против него", - заявили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала по расследованию крушения самолета «Малазийских авиалиний» «Боинг-777» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.

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После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия выступала против этого предложения.