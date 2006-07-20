Группировка ”Антикризисная коалиция” Турчинову не подходит

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ официально отказался баллотироваться на должность вице-спикера парламента по морально-этическим соображениям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, соответствующее заявление сегодня, 20 июля, А.ТУРЧИНОВ передал СМИ.

В частности, в заявлении для прессы сказано: «Для любого честного и порядочного человека ежедневно подниматься по ступеням и садиться в президиуме Верховной Рады рядом с тем, кто ради собственных меркантильных интересов хоронит будущее Украины и веру миллионов избирателей, - это позор и унижение, это стыд, с которым не уживется совесть ни через месяц, ни через десять лет», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, антикризисная коалиция, замешенная на коррупции и измене, заинтересованная в том, чтобы больше всего депутатов запятнали себя причастностью к тем принципам, на которых она была создана, и которые эта группировка исповедует в своей деятельности. “Именно по морально-этическим соображениям я отказываюсь баллотироваться на должность заместителя Председателя ВР, которая опозорила себя изменой и коррупцией”, - сказал заместитель председателя БЮТ.