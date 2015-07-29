Журналист снял на видео очередь за денежной благодарностью после выборов в Чернигове (видео)

Неизвестные люди отказываются комментировать, почему стоят в огромных очередях в Чернигове, на улице Инструментальной, 6, в 205 избирательном округе.

Об этом сообщает корреспондент «Свобода.ФМ» с места события.

По его словам, ему сначала запрещали фотографировать. Но все же удалось сделать несколько снимков.

Также корреспондент побывал на 2-м этаже, где находятся сотни черниговцев в очередях. Там неизвестные собирают паспорта и носят их целыми пачками.

Он также сообщил, что "очередь охраняют крепкие люди спортивного типа".

За час до этого местные СМИ сообщили, что по этому адресу происходят выплаты за голосование за Березенко согласно социальным соглашениям.