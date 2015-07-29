На момент гибели российских журналистов телефоны Савченко были уже у боевиков - данные мобильных операторов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Севрук сказал сегодня на брифинге.

"Эти доказательства сегодня были озвучены адвокатом, что у нас есть информация от наших мобильных операторов, что на момент того, когда были убиты журналисты, она уже была задержана и ее телефонные аппараты работали на территории, подконтрольной боевикам", - сказал Севрук.

Читайте такжеГПУ объявит о подозрении в совершении преступлений в отношении СавченкоСправка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и вывезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.

Донецкий городской суд Ростовской области России 30 июля начнет рассматривать дело Савченко.

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