Гройсман просит ЕП принять резолюцию по созданию международного трибунала по делу MH17

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил во время встречи с делегацией депутатов Европейского парламента во главе с председателем Комитета по иностранным делам Эльмаром Броком.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман предлагает евродепутатам рассмотреть вопрос относительно принятия во время следующего пленарного заседания Европарламента 7-10 сентября специальной резолюции в поддержку создания Международного уголовного трибунала для осуждения ответственных за катастрофу в небе над Украиной пассажирского авиалайнера «Боинг-777» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» рейс MH17 в июле прошлого года.

«Все виновные должны быть найдены и наказаны», - подчеркнул Гройсман.

Он также попросил обеспечить присутствие депутатов Европарламента на судебных процессах против украинских граждан, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации, прежде всего, народного депутата Украины, летчицы Надежды Савченко.

Гройсман поблагодарил Европарламент за последовательную позицию по поддержке Украины и отметил, что «Европейский парламент - наш надежный партнер».

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В свою очередь члены делегации подтвердили свою приверженность поддержке Украины, подчеркнув важность сохранения ее территориальной целостности и суверенитета.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками.

Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина.

Россия выступает против данного предложения.