Ющенко и Туркменбаши проигнорируют саммит СНГ?

Президенты 10 из 12 стран, входящих в Содружество Независимых Государств, подтвердили свое участие в неформальном саммите СНГ, который пройдет в Москве 21 и 22 июля по предложению Президента России Владимира ПУТИНА.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, скорее всего, в Москву не приедет лишь Президент Туркмении Сапармурат НИЯЗОВ, который в последнее время избегает подобных встреч. Под вопросом пока остается и прибытие Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, отмечает российское информагентство.

В повестке предстоящего неформального саммита два основных вопроса - оценка ситуации в мире и совершенствование, реформирование Содружества.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Президент Украины В.ЮЩЕНКО обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ свое возможное участие в неформальном саммите СНГ, который в конце этой недели должен состояться в Москве.

По данным официального интернет-представительства Президента, В.ЮЩЕНКО получил приглашение для участия в саммите, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, учитывая политическую ситуацию в Украине.