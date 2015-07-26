В Чернигове правоохранители предотвратили противостояние возле УИК представителей двух политсил
В Чернигове правоохранители предотвратили противостояние возле избирательного участка, перед его закрытием, представителей двух политических сил, которые заблокировали автомобиль.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга начальник Управления МВД Украины в Черниговской области Эдуард Алехин.
По его словам, инцидент произошел на ул. Гоголя, возле школы №19. Представители одной политической силы обвинили представителей другой в подкупе избирателей. В результате был заблокирован автомобиль. Милиционеры проверили машину, опросили людей, и факт подкупа избирателей не подтвердился.
Читайте такжеКандидат по 205-му округу: "Я с оптимизмом смотрю на результат выборов"
"Конфликт завершился и был локализован. Удалось предотвратить эту ситуацию", - сказал Алехин.
По информации очевидцев, конфликтная ситуация возникла между представителями ВО "Свобода" и политической партии "УКРОП".
Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходили промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетень была внесена 91 фамилия. В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работали 83 участка.