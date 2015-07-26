В Чернигове правоохранители предотвратили противостояние возле УИК представителей двух политсил

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга начальник Управления МВД Украины в Черниговской области Эдуард Алехин.

По его словам, инцидент произошел на ул. Гоголя, возле школы №19. Представители одной политической силы обвинили представителей другой в подкупе избирателей. В результате был заблокирован автомобиль. Милиционеры проверили машину, опросили людей, и факт подкупа избирателей не подтвердился.

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"Конфликт завершился и был локализован. Удалось предотвратить эту ситуацию", - сказал Алехин.

По информации очевидцев, конфликтная ситуация возникла между представителями ВО "Свобода" и политической партии "УКРОП".

Справка УНИАН. В Чернигове, в избирательном округе №205, сегодня проходили промежуточные выборы народного депутата Украины. В бюллетень была внесена 91 фамилия. В избирательные списки включены почти 150 тыс. человек, работали 83 участка.