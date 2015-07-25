Нардепа Лозового, которого хотели арестовать в ГПУ, не выпустили за границу

Об этом сообщил лидер РП Олег Ляшко во время дебатов, организованных ГМ "Опора" относительно местных выборов, пишет Украинская правда.

По словам Ляшко, Лозового не выпустили из Украины после внесения в парламент представления на снятие неприкосновенности.

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"На фамилии Лозового стоит "красная карточка", - сказал Ляшко.

Также Ляшко выразил сомнение, что в нынешнем виде парламент примет изменения к Конституцию и ликвидирует институт депутатской неприкосновенности.

"У меня есть сомнения, что будет 300 голосов. Но их можно найти, если одновременно с этим будут приняты закон о ВСК и закон об импичменте президенту", - отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Виктор Шокин внес в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Лозового.