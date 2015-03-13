Тысячи фанатов Терри Пратчетта подписали петицию к Смерти с требованием вернуть писателя

По состоянию на 21:30 (по Киеву) 13 марта петицию на Change.org подписали более 13500 человек.

"Верни Терри Пратчетта", - сказано в петиции.

"Шанс один из миллиона, но ведь может сработать", "Я подозреваю, что шансы этой петиции мизерные. Но все же подписал ее, поскольку, если мы даже не попытаемся, то будем чувствовать себя плохо", "Думаю, Терри Пратчетт оценил бы идею обратиться к Смерти", - пишут пользователи в комментариях.

Сообщение о смерти Пратчетта появилось вчера на его странице в Facebook.

Терри Пратчетт - известный британский писатель-фантаст, наибольшую известность которому принес цикл сатирического фэнтези про "Плоский мир", тираж книг этой серии составляет около 50 миллионов экземпляров.