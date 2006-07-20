С 1 сентября увеличится цена на электроэнергию

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) сегодня на заседании приняла решение повысить с 1 сентября 2006 года тарифы на электроэнергию для населения на 25%.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании НКРЭ отмечалось, что данное повышение является вторым этапом приведения тарифов на электроэнергию для населения к экономически обоснованному уровню.

Напомним, на первом этапе НКРЭ повысила тарифы на электроэнергию для населения с 1 мая текущего года также на 25%.

Как отмечалось на заседании, вследствие повышения тарифов с 1 сентября тарифы достигнут 60% от экономически обоснованного уровня.

Таким образом, с 1 сентября тарифы для населения составят 20,30 коп. за 1 кВт/час без НДС, для населения, проживающего в сельской местности, - 18,75 коп. за 1 кВт/час без НДС, для населения, жилье которых оборудовано электрическими плитами, – 15,63 коп. за 1 кВт/час без НДС.

Кроме того, стоимость электроэнергии для населенных пунктов составит 19,7 коп. за 1 кВт/час, для населенных пунктов в сельской местности – 18,3 коп. за 1 кВт/час, для населенных пунктов с электроплитами – 15 коп. за 1 кВт/час.

Как отметил на заседании глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО, НКРЭ декларировала, что приведение данных тарифов к экономически обоснованному уровню будет осуществляться раз в полгода. НКРЭ планирует придерживаться этого.

Таким образом, третий этап повышения тарифов запланирован на 1 апреля 2007 года, следующий - с 1 сентября 2007 года, «и мы рассчитываем, что на 1 апреля 2008 года будет последний этап», сообщил В.КАЛЬЧЕНКО.

По расчетам НКРЭ, рядовой житель с потреблением 105 кВт/час в месяц в результате повышения тарифов будет платить всего на 1 грн. больше в сравнении с тем, что он платил после повышения в мае, и на 5 грн. больше, в сравнении с тем, что он платил до повышения в мае текущего года.

Напомним, Министерство юстиции 11 апреля зарегистрировало постановление НКРЭ о повышении с 1 мая тарифов на электроэнергию для населения на 25%.