ГПУ хочет заочно судить Януковича и четырех экс-чиновников

Об этом во время брифинга сообщил заместитель генпрокурора Виталий Касько, сообщает ТСН.

"Вчера Печерский районный суд удовлетворил ходатайство следователей ГПУ о начале заочного следствия в отношении бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, а сегодня предоставил разрешение на производство в отношении экс-заместителя министра сборов и доходов Игнатова", - сообщил Каско.

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На очереди ходатайство еще четверых высокопоставленных чиновников режима Януковича, которые подозреваются в хищении государственных средств. Среди них бывший вице-премьер Сергей Арбузов, экс-глава Министерства сборов и доходов Александр Клименко и Александр Стащенко, который является подозреваемым в деле Богатыревой.

По словам заместителя генпрокурора, теперь следователи должны официально сообщить подозреваемых на веб-сайте ГПУ и СМИ относительно уголовного производства за их преступления.

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"Уголовные дела будут направлены в суд в любом случае, даже если этих людей нет в стране", - подчеркнул Каско.

Как сообщал УНИАН, экс-министра здравоохранения Богатыреву впервые в Украине будут судить заочно.