Турчинов отказался от должности вице-спикера

Представитель БЮТ Александр ТУРЧИНОВ отказался от должности заместителя председателя Верховной Рады Украины. Об этом журналистам сообщила лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, сегодня А.ТУРЧИНОВ сделал заявление, что отказывается от должности вице-спикера, поскольку сегодня надо не портфели делить, а делать все, чтобы Украиной окончательно не овладели кланы.

Как сообщал УНИАН, 18 июля один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ сообщил о существовании договоренности, что должность вице-спикера будет отдана фракции БЮТ.

В тот же день народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ сообщил, что Фракция Блока Юлии Тимошенко будет предлагать на должность вице-спикера парламента кандидатуру А.ТУРЧИНОВА.

Парламент планировал избирать вице-спикера сегодня, однако, этого не произошло. По словам народного депутата от “Нашей Украины” Анатолия КИНАХА, вопрос об избрании вице-спикера сегодня не будет рассматриваться, поскольку во фракции Блока Юлии Тимошенко еще продолжаются дискуссии о выдвижении или невыдвижении кандидатуры от фракции