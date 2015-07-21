Сенцов заявил, что его судят за участие в акциях Майдана и позицию по отстаиванию украинского Крыма

Режиссер Олег Сенцов, обвиняемый по делу о подготовке терактов в оккупированном Крыму, не признал свою вину в ходе заседания в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

"Я считаю это дело политическим и сфальсифицированным", - сказал Сенцов, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

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Кроме того, в ходе первого заседания по делу Сенцова адвокат Дмитрий Динзе заявил ходатайство о привлечении в качестве общественного защитника сестры режиссера Натальи Кочневой, однако суд отказался удовлетворить его.

Сенцов категорически отвергает предъявленные ему обвинения и считает, что его судят за участие в Майдане и активную позицию по отстаиванию украинской государственности в Крыму.

Как сообщал УНИАН, российские следователи обвиняют Сенцова в создании террористической группы, которая якобы действовала в Крыму и была структурным подразделением «Правого сектора».

Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в мае 2014 года в Крыму. Российское следствие инкриминирует ему организацию поджогов в симферопольском отделении партии «Единая Россия» и в офисе организации «Русская община». Режиссера также обвиняют в подготовке взрыва у памятника Ленину в Симферополе. В апреле этого года ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

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По уголовному делу о подготовке терактов в Крыму, кроме Сенцова, проходят также Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний.

Афанасьев и Чирний ранее дали показания и, заключив соглашение со следствием, были приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Кольченко также доставлен в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.